"Реал" потерпел поражение от "Атлетико" и потерял лидерство в Ла Лиге

На стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился матч шестого тура чемпионата Испании, в котором "Атлетико" принимал "Реал".

На стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился матч шестого тура чемпионата Испании, в котором "Атлетико" принимал "Реал".

Как сообщает Report , встреча завершилась победой "матрасников" со счетом 3:1.

На четвертой минуте матча счет открыл нападающий "Атлетико" Альваро Мората. На 18-й минуте преимущество хозяев увеличил форвард Антуан Гризман. Немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос сократил отставание на 35-й минуте. На 46-й минуте Мората оформил дубль и установил окончательный счет.

"Атлетико" располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 10 очков. "Реал" замыкает тройку Ла Лиги, заработав 15 балов. Лидером чемпионата является каталонская "Барселона", набравшая 16 очков.

В следующем матче"Реал" 27 сентября сыграет с "Лас-Пальмасом", "Атлетико" встретится с "Осасуной". Игра состоится 28 сентября.