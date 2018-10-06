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    "Реал" потерпел поражение от Алавеса, пропустив гол на 95-й минуте

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Мадридский «Реал» проиграл «Алавесу» в матче 8-го тура испанской Примеры.

    Как передает Report, встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

    Автором единственного гола стал полузащитник Ману, отличившийся на пятой компенсированной минуте второго тайма.

    «Реал» потерял очки в рамках чемпионата Испании уже в третьем матче подряд. Ранее команда Хулена Лопетеги сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (0:0) и проиграла «Севилье» (0:3).

    «Реал», набрав 14 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, «Алавес» (14) — третье.

    В следующем туре мадридский клуб на своём поле сыграет с «Леванте» (20 октября), команда из Витории в гостях встретится с «Сельтой» (19 октября).

    Испания - Примера. 8-й тур

    "Алавес" – "Реал" - 1:0

    Гол: 1:0 – Ману – 90+5

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