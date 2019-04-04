"Реал" потерпел первое поражение после возвращения Зидана - ВИДЕО

В матче 30-го тура испанской Примеры "Валенсия" принимала мадридский "Реал".

Как передаёт Report, встреча команд состоялась на стадионе "Месталья" в Валенсии и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 35-й минуте встречи первый гол в ворота мадридской команды забил полузащитник "Валенсии" Гонсалу Гуэдеш, которому ассистировал хавбек Карлос Солер. На 83-й минуте преимущество хозяев в счёте укрепил защитник Эсекьель Гарай, забивший с передачи полузащитника Даниэля Парехо. В компенсированное время встречи единственный гол мадридцев забил форвард Карим Бензема.

"Валенсия" набрала 46 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Реал" (57) — на 3-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является "Барселона".