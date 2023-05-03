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"Реал" после проигрыша в матче 33-го тура рискует потерять второе место в Ла Лиге

"Реал" после проигрыша в матче 33-го тура рискует потерять второе место в Ла Лиге "Реал Сосьедад" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании (Ла Лига - ред.) обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:0.
Футбол
3 мая 2023 г. 02:48
Реал после проигрыша в матче 33-го тура рискует потерять второе место в Ла Лиге

"Реал Сосьедад" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании (Ла Лига - ред.) обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:0.

Как передает Report, встреча прошла в Сан-Себастьяне.

Такефуса Кубо открыл счет в игре на самом старте второго тайма. За пять минут до финального свистка Андер Барренечеа с передачи Давида Сильвы увеличил преимущество своей команды и поставил победную точку.

Более получаса команда из Мадрида играла в меньшинстве. На 62-й минуте был удален защитник "Реала" Даниэль Карвахаль.

После этой игры "сливочные" продолжают находиться на втором месте в турнирной таблице, однако их отставание от лидирующей "Барселоны" возросло до 14 очков. "Сине-гранатовые" в этом туре взяли верх над "Осасуной" со счетом 1:0.

Примечательно, что "Реал" и вовсе рискует стать третьим. У занимающего третье место "Атлетико" есть матч в запасе. 3 мая подопечные Диего Симеоне сыграют дома с "Кадисом", и в случае победы обойдут "сливочных".

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