"Реал" получит 360 млн евро инвестиций по 20-летнему соглашению с Sixth Street

Испанчкий "Реал" заключил партнерское соглашение с инвестиционной компании Sixth Street.

Испанчкий "Реал" заключил партнерское соглашение с инвестиционной компании Sixth Street.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Соглашение между сторонами рассчитано на 20 лет и принесет "Реалу" 360 млн евро, который нуждается в финансовых влияниях - клуб продолжает реконструкцию домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу".

Sixth Street сможет получать часть доходов от определенных мероприятий, которые будут проводиться на "Сантьяго Бернабеу". По информации New York Times, Sixth Street сможет рассчитывать на 30% от всех доходов "Реала" от эксплуатации стадиона, за исключением продажи абонементов.