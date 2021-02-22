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"Реал" подозревается в мошенничестве на сумму в 200 млн евро

"Реал" подозревается в мошенничестве на сумму в 200 млн евро Руководство "Реала" может быть замешано в мошенничестве при продаже имиджевых прав клуба.
Футбол
22 февраля 2021 г. 19:12
Реал подозревается в мошенничестве на сумму в 200 млн евро

Руководство "Реала" может быть замешано в мошенничестве при продаже имиджевых прав клуба.

Как сообщает Report со ссылкой на Football Leaks, в конце 2016 года столичный клуб начал переговоры с инвестиционных фондом Providence на получение 500 миллионов евро в течение 10 лет за продажу имиджевых прав клуба в интернете. В 2017 году контракт был подписан на сумму в 200 миллионов сроком на 4 года. Предполагалось, что деньги от этой сделки пойдут на реконструкцию стадиона "Сантьяго Бернабеу".

Сообщается, что руководство "Реала" заключило сделку с двумя дочерними компаниями фонда, зарегистрированными в Люксембурге и расположенными на Каймановых островах. Эти компании были зарегистрированы в начале 2017 года с капиталом в 20 тысяч евро. Таким способом "Реал" пытался уйти от налогов в Испании.

При этом в клубе знали, что данная сделка может быть расценена как мошенничество.

Напомним, "Реал" находится на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 52 очка после 24 проведенных матчей.

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid" 200 milyon avroluq saxtakarlıqda günahlandırılır

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