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"Реал" победил в шестом матче подряд в Ла Лиге

"Реал" победил в шестом матче подряд в Ла Лиге Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Хетафе" в мачте 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
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3 июля 2020 г. 02:17
Реал победил в шестом матче подряд в Ла Лиге

Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Хетафе" в мачте 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Серхио Рамос с пенальти на 79-й минуте.

"Реал" одержал шестую победу подряд в национальном первенстве и продолжает лидировать в турнирной таблице. Клуб набрал 74 очка и опережает идущую второй "Барселону" на четыре очка. "Хетафе" располагается на шестом месте, имея в активе 52 очка.

В следующем туре подопечные З.Зидана 5 июля на выезде сыграют с "Атлетиком". "Хетафе" в этот же день в гостях встретится с "Осасуной".

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