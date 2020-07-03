"Реал" победил в шестом матче подряд в Ла Лиге

Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Хетафе" в мачте 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Хетафе" в мачте 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Серхио Рамос с пенальти на 79-й минуте.

"Реал" одержал шестую победу подряд в национальном первенстве и продолжает лидировать в турнирной таблице. Клуб набрал 74 очка и опережает идущую второй "Барселону" на четыре очка. "Хетафе" располагается на шестом месте, имея в активе 52 очка.

В следующем туре подопечные З.Зидана 5 июля на выезде сыграют с "Атлетиком". "Хетафе" в этот же день в гостях встретится с "Осасуной".