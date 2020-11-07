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"Реал" планирует сократить зарплаты футболистам

"Реал" планирует сократить зарплаты футболистам Руководство мадридского "Реала" планирует сократить зарплаты футболистов на 15-20%
Футбол
7 ноября 2020 г. 05:33
Реал планирует сократить зарплаты футболистам

Руководство мадридского "Реала" планирует сократить зарплаты футболистов на 15-20%.

Как передает Report со ссылкой на AS, в первую очередь клуб планирует договориться с персоналом, чтобы снизить заработную плату и разгрузить бюджет на 190 млн евро. На такую сумму были оценены убытки за оставшуюся часть сезона-2019/2020. Из-за пандемии коронавируса клуб не получил дохода от билетов и мерчендайзинга.

В конце прошлого сезона игроки уже помогли клубу, согласившись на десятипроцентное сокращение годового дохода и отказавшись от причитавшихся им бонусов за победу в Ла Лиге и Суперкубке Испании. Теперь клуб надеется заключить с командой аналогичное соглашение, но хочет поднять этот процент до 15 или 20.

По итогам семи туров "сливочные", имея в своём активе 16 очков, находятся на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid" futbolçuların maaşlarını azaltmağı planlaşdırır

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