"Реал" планировал приобрести полузащитника Коутиньо за 200 млн

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Мадридский футбольный клуб «Реал» планировал перехватить у «Барселоны» покупку полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо. Руководство клуба намеревалось предложить за бразильца €200 млн. Как передает Report, об этом сообщает телеканал RT.

Однако игрок выбрал «Барселону» и перешел в каталонскую команду. Сумма трансфера составила около за €140 млн.

Ранее сообщалось, что Коутиньо занял второе место в списке самых дорогих футболистов мира. На первой строчке списка остается Неймар, который перешел из «Барселоны» во французский «ПСЖ» за €222 млн.