"Реал" первым среди испанских клубов завоевал 100 трофеев

«Реал» одержал победу над «Осасуной» в финале Кубка Испании и выиграл 100-го трофей в своей истории.

"Реал" одержал победу над "Осасуной" в финале Кубка Испании и выиграл 100-го трофей в своей истории.

Как передает Report, мадридская команда завоевала 20 Кубков Испании, 35 раз выигрывала чемпионат страны. Также в активе "сливочных" 12 Суперкубков Испании, один Кубок Эвы Дуарте, один Кубок испанской лиги, 14 побед в Лиге чемпионов, два Кубка УЕФА, пять Суперкубков УЕФА, два Латинских кубков, три Межконтинентальных кубков и пять трофеев клубного чемпионата мира.

Напомним, встреча между "Реалом" и "Осасуной" завершилась победой "сливочных" со счетом 2:1.

На второй минуте счет в матче открыл нападающий мадридской команды Родриго. На 58-й минуте полузащитник "Осасуны" Лукас Торро сумел сравнять счет на табло. Родриго вновь вывел королевскую команду вперед на 70-й минуте.

Таким образом, "Реал" стал обладателем Кубка Испании. В полуфинале мадридская команды обыграла "Барселону", в четвертьфинале - "Атлетико", а в 1/8 финала - "Вильярреал". "Осасуна" в полуфинале была сильнее "Атлетика", в матче 1/4 финале команда выбила "Севилью", а в 1/8 - "Бетис".