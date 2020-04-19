​"Реал" отказался от нападающего "Тоттенхэма"

"Реал" решил отказаться от приобретения нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна.

Как передает Report со ссылкой Daily Mail, 26-летний форвард был приоритетной целью "сливочных" в летнее трансферное окно, однако руководство "Реала" решило воздержаться от покупки игрока из-за нестабильной финансовой ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" также отказался от покупки Кейна, которого "Тоттенхэм" из-за долгов готов был отпустить за 200 млн. евро.

Кейн - воспитанник "Тоттенхэма". За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В этом сезоне забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контрактное соглашение Кейна со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.