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"Реал" определился с главной трансферной целью

"Реал" определился с главной трансферной целью Ранее шорт-лист "сливочных" возглавляли Эрлинг Холланд из дортмундской "Боруссии" и Килиан Мбаппе из ПСЖ, но сейчас основной приоритет "Королевского клуба"- форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн
Футбол
24 марта 2021 г. 05:31
Реал определился с главной трансферной целью
Гарри Кейн

В летнее трансферное окно мадридский "Реал" намерен приобрести нового нападающего. Ранее шорт-лист "сливочных" возглавляли Эрлинг Холланд из дортмундской "Боруссии" и Килиан Мбаппе из ПСЖ, но сейчас основной приоритет "Королевского клуба"- форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн.

Как передает Report со ссылкой на издание Cadena Sar, Кейн рассматривается как более дешёвая и доступная альтернатива Холланду и Мбаппе. Во-первых, агентом Гарри является его брат Чарли, который не будет требовать для себя комиссионные на уровне с известными футбольными агентами. Во-вторых, "Реал" наладил трансферные отношения с "Тоттенхэмом", вернув в Лондон Гарета Бэйла. Эти два фактора могут склонить руководство "сливочных" именно в пользу кандидатуры Кейна.

Действующий контракт Гарри со "шпорами" рассчитан до лета 2024 года. 27-летний нападающий провёл в нынешнем сезоне 40 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 16 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость британца в 120 млн евро.

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