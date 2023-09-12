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"Реал" определился с альтернативой, если клубу не удастся подписать Мбаппе

"Реал" определился с альтернативой, если клубу не удастся подписать Мбаппе Руководство мадридского "Реала" определилось с альтернативой нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.
Футбол
12 сентября 2023 г. 05:49
Реал определился с альтернативой, если клубу не удастся подписать Мбаппе

Руководство мадридского "Реала" определилось с альтернативой нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, испанцы рассматривает возможность приобретения нападающего "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса на случай того, если подписать Мбаппе не удастся.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 180 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Альвареса 49 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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