"Реал" одержал восьмую победу подряд в Ла Лиге

Мадридский "Реал" дома обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский "Реал" дома обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Карим Бензема (11-я минута, с пенальти) и Марко Асенсио (50).

Мадридский клуб одержал восьмую победу в первенстве подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 80 очков и опережая идущую на втором месте "Барселону" на четыре очка. "Алавес" проиграл шесть игр кряду и располагается на 17-й строчке, имея в активе 35 очков.

В следующем туре подопечные З.Зидана 13 июля на выезде сыграют с "Гранадой", "Алавес" в этот же день примет "Хетафе".