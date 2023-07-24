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"Реал" одержал волевую победу над "Миланом" в товарищеском матче

"Реал" одержал волевую победу над "Миланом" в товарищеском матче В Калифорнии завершился первый товарищеский матч мадридского "Реала", в котором клуб из Испании сразился с "Миланом".
Футбол
24 июля 2023 г. 08:14
Реал одержал волевую победу над Миланом в товарищеском матче

В Калифорнии завершился первый товарищеский матч мадридского "Реала", в котором клуб из Испании сразился с "Миланом".

Как передает Report, игра между командами завершилась со счетом 3:2 в пользу испанцев.

Первый гол в матче забил английский защитник Фикайо Томори. А своим первым результативным действием в новом клубе отметился американский вингер Кристиан Пулишич, отдав голевой пас. На 42-й минуте укрепил преимущество итальянцев Лука Ромеро. Ему же ассистировал Давиде Калабрия.

Но уже на 57-й минуте первый гол для мадридцев в матче забил уругвайский центральный полузащитник Федерико Вальверде. Пас на гол ему отдал бразилец Родриго. Спустя две минуты Вальверде оформил дубль. А на 84-й минуте Винисиус Жуниор вырвал победу для своего клуба. Бразилец отличился после паса Луки Модрича.

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