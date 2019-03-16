"Реал" одержал победу в первой игре после возвращения Зидана - ВИДЕО

В матче 28-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" принимал "Сельту" из Виго.

Как передаёт Report со ссылкой на "Чемпионат", встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал хавбек Иско, отличившийся в середине второго тайма после передачи нападающего Карима Бензема. На 77-й минуте преимущество "сливочных" увеличил форвард Гарет Бэйл, голевой пас отдал защитник Марсело.

Этот матч стал первым для Зинедина Зидана после возвращения на пост главного тренера "Реала". Французский специалист возглавлял столичную команду с 2016 по 2018 год.

"Реал", набрав 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Сельта" (25) - 18-е.

В 29-м туре испанского первенства клуб из Виго 30 марта на своём поле примет "Вильярреал", а мадридская команда на следующий день дома сыграет с "Уэской".