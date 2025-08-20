О нас

"Реал" одержал победу над "Осасуной" в матче первого тура Ла Лиги

"Реал" одержал победу над "Осасуной" в матче первого тура Ла Лиги "Реал" со счетом 1:0 обыграл "Осасуну" и установил новый рекорд чемпионатов Испании по футболу по количеству сезонов подряд без поражений в стартовом туре.
Футбол
20 августа 2025 г. 01:25
Реал одержал победу над Осасуной в матче первого тура Ла Лиги

"Реал" со счетом 1:0 обыграл "Осасуну" и установил новый рекорд чемпионатов Испании по футболу по количеству сезонов подряд без поражений в стартовом туре.

Как передает Report, встреча прошла в Мадриде.

Мяч на 51-й минуте с пенальти забил Килиан Мбаппе.

"Реал" не проигрывает в матчах первого тура чемпионата Испании 17 лет подряд. В сезоне-2008/09 команда из Мадрида на выезде уступила "Депортиво" со счетом 1:2. "Реал" превзошел собственный рекорд по этому показателю, который был установлен с сезона-1961/62 по сезон-1976/77.

В следующем туре "Реал" на выезде сыграет с "Овьедо", "Осасуна" примет "Валенсию". Оба матча пройдут 24 августа.

