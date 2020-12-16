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"Реал" одержал домашнюю победу над "Атлетиком"

"Реал" одержал домашнюю победу над "Атлетиком" В очередном матче чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" обыграл "Атлетик" из Бильбао
Футбол
16 декабря 2020 г. 06:01
Реал одержал домашнюю победу над Атлетиком

В очередном матче чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" обыграл "Атлетик" из Бильбао.

Как передает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Тони Кроос и Карим Бензема, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды отличился Андер Капа.

После этого успеха подопечные Зинедина Зидана набрали 26 очков и закрепились на третьей строчке в турнирной таблицы Ла Лиги.

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Версия на азербайджанском языке "Real" La Liqa matçında "Atletik"ə qalib gəlib

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