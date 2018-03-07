"Реал" обыграл ПСЖ, Ливерпуль прошел "Порто" - ВИДЕО

Баку. 7 марта . REPORT.AZ/ Стали известны первые участники 1/4 финала Лиги Чемпионов Уефа по футболу.

Как передает Report, ими стала мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимал на своём поле «Реал». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Все ключевые события игры пришлись на второй тайм. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Криштиану Роналду и Каземиро. За парижан отличился Эдинсон Кавани. С 66-й минуты хозяева играли вдесятером после того, как Марко Верратти получил вторую жёлтую карточку.

В первом матче «Реал» победил со счётом 3:1. Таким образом, мадридская команда пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «ПСЖ» своё участие в турнире завершил.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Порту» разошлись миром. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась нулевой ничьей.

Команда Юргена Клоппа имела несколько опасных моментов для взятия ворот по ходу двух таймов — «Порту» спасали штанга и вратарь Икер Касильяс. Однако в целом эта встреча прошла достаточно пресно.

Напомним, первая встреча закончилась со счётом 5:0 в пользу мерсисайдцев. «Ливерпуль» отправляется в 1/4 финала турнира, а «Порту» прекращает своё выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответные встречи

"ПСЖ" (Франция) - "Реал Мадрид" (Испания) - 1:2

Голы: Эдинсон Кавани (70)- Криштиано Роналдо(51), Каземиро (80)

Красная карточка: Марко Верратти (66)

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Первый матч - 1:3



"Ливерпуль" (Англия) - "Порто" (Португалия) - 0:0

Главный арбитр: Феликс Цвайер

Первый матч - 0:0