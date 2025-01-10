О нас

"Реал" обыграл "Мальорку" и вышел в финал Суперкубка Испании по футболу

"Реал" обыграл "Мальорку" и вышел в финал Суперкубка Испании по футболу Мадридский "Реал" со счетом 3:0 обыграл "Мальорку" в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу.
Футбол
10 января 2025 г. 01:18
Реал обыграл Мальорку и вышел в финал Суперкубка Испании по футболу

Мадридский "Реал" со счетом 3:0 обыграл "Мальорку" в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу.

Как сообщает Report, встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия).

В составе "сливочных" забивали Джуд Беллингем (63-я минута), Родриго (90+5), футболист "Мальорки" Мартин Вальент отправил мяч в свои ворота (90+3).

В финальном матче "Реал" сыграет с "Барселоной", которая в другом полуфинале со счетом 2:0 победила "Атлетик" из Бильбао. Решающая встреча пройдет 12 января в Джидде.

Суперкубок Испании проводится с 1982 года. В сезоне-2019/20 традиционный формат изменился на мини-турнир с участием четырех команд - чемпиона Испании, обладателя Кубка Испании, вице-чемпиона страны и финалиста кубка. "Барселона" завоевывала суперкубок 14 раз, команда удерживает первое место по данному показателю. Действующим обладателем трофея является "Реал", в январе 2024 года обыгравший "Барселону" со счетом 4:1.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Real” “Malyorka”nı məğlub edərək İspaniya Superkubokunun finalına yüksəlib

Самое читаемое

AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
4 января 2025 г. 14:40
Расшифрованные материалы черных ящиков упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
7 января 2025 г. 13:40
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
5 января 2025 г. 16:28
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
6 января 2025 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi