"Реал" обыграл "Мальорку" и вышел в финал Суперкубка Испании по футболу

Мадридский "Реал" со счетом 3:0 обыграл "Мальорку" в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу.

Мадридский "Реал" со счетом 3:0 обыграл "Мальорку" в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу.

Как сообщает Report , встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия).

В составе "сливочных" забивали Джуд Беллингем (63-я минута), Родриго (90+5), футболист "Мальорки" Мартин Вальент отправил мяч в свои ворота (90+3).

В финальном матче "Реал" сыграет с "Барселоной", которая в другом полуфинале со счетом 2:0 победила "Атлетик" из Бильбао. Решающая встреча пройдет 12 января в Джидде.

Суперкубок Испании проводится с 1982 года. В сезоне-2019/20 традиционный формат изменился на мини-турнир с участием четырех команд - чемпиона Испании, обладателя Кубка Испании, вице-чемпиона страны и финалиста кубка. "Барселона" завоевывала суперкубок 14 раз, команда удерживает первое место по данному показателю. Действующим обладателем трофея является "Реал", в январе 2024 года обыгравший "Барселону" со счетом 4:1.