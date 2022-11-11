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"Реал" обыграл "Кадис" в заключительном матче испанской Ла Лиги перед ЧМ

"Реал" обыграл "Кадис" в заключительном матче испанской Ла Лиги перед ЧМ Мадридский "Реал" одержал победу над "Кадисом" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
11 ноября 2022 г. 03:17
Реал обыграл Кадис в заключительном матче испанской Ла Лиги перед ЧМ

Мадридский "Реал" одержал победу над "Кадисом" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча, которая прошла в Мадриде, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Эдер Милитао (40-я минута) и Тони Кроос (70). У гостей отличился Лукас Перес (81).

"Реал" с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующей "Барселоны". В активе "Кадиса" 11 очков. Клуб располагается на 19-й строчке. Следующий тур чемпионата Испании пройдет после чемпионата мира по футболу. 31 декабря мадридцы сыграют на выезде с "Вальядолидом".

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Версия на азербайджанском языке La Liqa: "Real Madrid" "Kadis"ə qalib gəlib

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