"Реал" обыграл "Кадис" в заключительном матче испанской Ла Лиги перед ЧМ

Мадридский "Реал" одержал победу над "Кадисом" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский "Реал" одержал победу над "Кадисом" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча, которая прошла в Мадриде, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Эдер Милитао (40-я минута) и Тони Кроос (70). У гостей отличился Лукас Перес (81).

"Реал" с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующей "Барселоны". В активе "Кадиса" 11 очков. Клуб располагается на 19-й строчке. Следующий тур чемпионата Испании пройдет после чемпионата мира по футболу. 31 декабря мадридцы сыграют на выезде с "Вальядолидом".