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    "Реал" обыграл "Хетафе" в матче первого тура чемпионата Испании по футболу - ВИДЕО

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Мадридский "Реал" со счетом 2:0 победил "Хетафе" в матче первого тура чемпионата Испании по футболу сезона-2018/19. Встреча прошла в Мадриде.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голы забили Даниэль Карвахаль (20-я минута) и Гарет Бэйл (51).

    Накануне действующий чемпион Испании "Барселона" одержала крупную победу в первом туре, со счетом 3:0 обыграв на своем поле "Алавес".

    "Реал" в 15-й раз подряд не проиграл в первом матче нового чемпионата страны на своем стадионе, одержав 11-ю победу (еще четыре игры завершились вничью).Во втором туре 25 августа "Реал" на выезде сыграет против "Жироны", днем ранее "Хетафе" дома встретится с "Эйбаром".

    Во втором туре 25 августа "Реал" на выезде сыграет против "Жироны", днем ранее "Хетафе" дома встретится с "Эйбаром".

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