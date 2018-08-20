"Реал" обыграл "Хетафе" в матче первого тура чемпионата Испании по футболу - ВИДЕО

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Мадридский "Реал" со счетом 2:0 победил "Хетафе" в матче первого тура чемпионата Испании по футболу сезона-2018/19. Встреча прошла в Мадриде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голы забили Даниэль Карвахаль (20-я минута) и Гарет Бэйл (51).

Накануне действующий чемпион Испании "Барселона" одержала крупную победу в первом туре, со счетом 3:0 обыграв на своем поле "Алавес".

"Реал" в 15-й раз подряд не проиграл в первом матче нового чемпионата страны на своем стадионе, одержав 11-ю победу (еще четыре игры завершились вничью).Во втором туре 25 августа "Реал" на выезде сыграет против "Жироны", днем ранее "Хетафе" дома встретится с "Эйбаром".

Во втором туре 25 августа "Реал" на выезде сыграет против "Жироны", днем ранее "Хетафе" дома встретится с "Эйбаром".