"Реал" обыграл "Гранаду" одержав 9-ю победу подряд

В матче 36-го тура Примеры "Гранада" проиграла "Реалу" со счётом 1:2.
Как передает Report, встреча состоялась в Гранаде на стадионе "Лос-Карменес". Обслуживал матч арбитр Сантьяго Хайме Латре, ассистировали ему судьи на линиях Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса.
Счёт был открыт в начале матча — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Ферлан Менди, которому ассистировал Каземиро. Через несколько минут преимущество "Королевского клуба" увеличил Карим Бензема с передачи Луки Модрича. В начале второго тайма "Гранада" сократила разрыв в счёте — на 50-й минуте гол забил Дарвин Мачис с паса Янхеля Эрреры.
Таким образом, "Реал" одержал девятую победу подряд в Примере.
Мадридцы, набрав 83 очка, занимают 1-е место в чемпионате Испании. "Гранада" (50) — на 10-м месте.