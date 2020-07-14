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"Реал" обыграл "Гранаду" одержав 9-ю победу подряд

"Реал" обыграл "Гранаду" одержав 9-ю победу подряд В матче 36-го тура Примеры "Гранада" проиграла "Реалу" со счётом 1:2
Футбол
14 июля 2020 г. 03:35
Реал обыграл Гранаду одержав 9-ю победу подряд

В матче 36-го тура Примеры "Гранада" проиграла "Реалу" со счётом 1:2.

Как передает Report, встреча состоялась в Гранаде на стадионе "Лос-Карменес". Обслуживал матч арбитр Сантьяго Хайме Латре, ассистировали ему судьи на линиях Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса.

Счёт был открыт в начале матча — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Ферлан Менди, которому ассистировал Каземиро. Через несколько минут преимущество "Королевского клуба" увеличил Карим Бензема с передачи Луки Модрича. В начале второго тайма "Гранада" сократила разрыв в счёте — на 50-й минуте гол забил Дарвин Мачис с паса Янхеля Эрреры.

Таким образом, "Реал" одержал девятую победу подряд в Примере.

Мадридцы, набрав 83 очка, занимают 1-е место в чемпионате Испании. "Гранада" (50) — на 10-м месте.

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Версия на азербайджанском языке "Real" "Qrenada"nı yenərək 9-cu ardıcıl qələbəsini qazanıb

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