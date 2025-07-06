"Реал" обыграл "Боруссию" и вышел в полуфинал клубного ЧМ

Мадридский "Реал" со счетом 3:2 обыграл дортмундскую "Боруссию" и вышел в 1/2 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Мадридский "Реал" со счетом 3:2 обыграл дортмундскую "Боруссию" и вышел в 1/2 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Как сообщает Report , матч на стадионе "Метлайф" (Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси) судил бразильский рефери Рамон Абатти.

Счет на 10-й минуте открыл нападающий "Реала" Гонсало Гарсия, спустя еще 10 минут защитник "сливочных" Фран Гарсия удвоил преимущество своей команды.

На 90+2-й минуте форвард немецкой команды Максимилиан Байер отыграл один из пропущенных мячей, но уже на 90+4-й минуте нападающий Килиан Мбаппе забил третий гол "Реала". На 90+6-й минуте защитник Дин Хёйсен получил прямую красную карточку за фол в собственной штрафной. На 90+8-й минуте форвард немцев Серу Гирасси реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Таким образом, "Реал" в 1/2 финала клубного чемпионата мира сыграет с ПСЖ, который ранее одолел мюнхенскую "Баварию".