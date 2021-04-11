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"Реал" обыграл "Барселону" и возглавил таблицу Примеры

"Реал" обыграл "Барселону" и возглавил таблицу Примеры В матче 30-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" переиграл "Барселону"
Футбол
11 апреля 2021 г. 00:56
Реал обыграл Барселону и возглавил таблицу Примеры

В матче 30-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" переиграл "Барселону".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде и завершилась со счетом 2:1.

На 13-й минуте Карим Бензема опередил Рональда Араухо и пяткой переправил мяч в ближний угол. На 28-й минуте Тони Кроос пробил со штрафного правее стенки, угодил в спину пытавшемуся увернуться Серджино Десту, от которого мяч срикошетил под штангу. Стоявший там Жорди Альба хотел выбить мяч головой, но не смог, переправив его в сетку.

Защитник "Барселоны" Оскар Мингеса сократил разрыв в счете.

"Реал" набрал 66 очков и возглавил Примеру. У мадридского "Атлетико" также 66 очков. "Барселона" занимает третье место с 65 очками.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Real Madrid" "Barselona"nı udub lider oldu

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