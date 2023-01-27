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"Реал" обыграл "Атлетико" в четвертьфинале Кубка Испании по футболу

"Реал" обыграл "Атлетико" в четвертьфинале Кубка Испании по футболу "Реал" в дополнительное время со счетом 3:1 обыграл "Атлетико" в полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.
Футбол
27 января 2023 г. 03:04
Реал обыграл Атлетико в четвертьфинале Кубка Испании по футболу

"Реал" в дополнительное время со счетом 3:1 обыграл "Атлетико" в полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В составе победителей забитыми мячами отметились Родриго (79-я минута), Карим Бензема (104) и Винисиус (120+1). У проигравших гол забил Альваро Мората (19). На 99-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Атлетико" Стефан Савич.

"Реал" стал последним полуфиналистом текущего розыгрыша Кубка Испании. Ранее на четвертьфинальной стадии "Барселона" дома победила "Реал Сосьедад" (1:0), "Атлетик" на выезде обыграл "Валенсию" (3:1), "Осасуна" на своем поле переиграла "Севилью" (2:1, дополнительное время). Жеребьевка 1/2 финала пройдет в пятницу, эта стадия соревнований будет состоять из двух матчей.

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Версия на азербайджанском языке “Real Madrid” İspaniya Kubokunun oyununda geridönüş edərək yarımfinala vəsiqə qazanıb

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