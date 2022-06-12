"Реал" объявил об уходе Марсело

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте объявил об уходе бразильского защитника Марсело, который выступал за команду 15 лет.
Как передает Report, ранее 34-летний футболист заявлял, что финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с "Ливерпулем"(1:0) стал для него последним в составе "Королевского клуба".
"Реал" сообщил, что завтра, 13 июня, состоится официальный акт прощания с Марсело. На мероприятии также будет присутствовать президент клуба Флорентино Перес. После этого будет организована прощальная пресс-конференция Марсело.
Марсело выступал за "Реал" с 2007 года. За это время он провел 545 матчей за клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и сделал 103 результативные передачи. В составе клуба он шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять раз Суперкубок страны, дважды Суперкубок Испании и пять раз Лигу чемпионов.