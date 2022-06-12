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"Реал" объявил об уходе Марсело

"Реал" объявил об уходе Марсело Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил об уходе бразильского защитника Марсело, который выступал за команду 15 лет.
Футбол
12 июня 2022 г. 15:16
Реал объявил об уходе Марсело

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте объявил об уходе бразильского защитника Марсело, который выступал за команду 15 лет.

Как передает Report, ранее 34-летний футболист заявлял, что финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с "Ливерпулем"(1:0) стал для него последним в составе "Королевского клуба".

"Реал" сообщил, что завтра, 13 июня, состоится официальный акт прощания с Марсело. На мероприятии также будет присутствовать президент клуба Флорентино Перес. После этого будет организована прощальная пресс-конференция Марсело.

Марсело выступал за "Реал" с 2007 года. За это время он провел 545 матчей за клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и сделал 103 результативные передачи. В составе клуба он шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять раз Суперкубок страны, дважды Суперкубок Испании и пять раз Лигу чемпионов.

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Версия на английском языке Real Madrid confirm Marcelo leaving this summer

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