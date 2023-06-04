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"Реал" объявил о расторжении контракта с Эденом Азаром

"Реал" объявил о расторжении контракта с Эденом Азаром Мадридский "Реал" договорился с бронзовым призером чемпионата мира по футболу 2018 года Эденом Азаром о расторжении контракта.
Футбол
4 июня 2023 г. 04:38
Реал объявил о расторжении контракта с Эденом Азаром

Мадридский "Реал" договорился с бронзовым призером чемпионата мира по футболу 2018 года Эденом Азаром о расторжении контракта.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "королевского клуба".

Соглашение было рассчитано до лета 2024 года. По договоренности сторон Азар покинет "Реал" 30 июня 2023 года.

Азар перешел в "Реал" в 2019 году из английского "Челси", по данным портала Transfermark, стоимость перехода составила €115 млн. В составе мадридского клуба он дважды завоевал титул чемпиона Испании, выиграл Суперкубок Испании, стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Бельгиец в общей сложности провел за "Реал" 76 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 12 результативных передач.

В составе "Челси" Азар стал двукратным чемпионом Англии и победителем Лиги Европы, выиграл Кубок Англии и Кубок лиги. Выступая за "Лилль", Азар стал чемпионом Франции и обладателем кубка страны.

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