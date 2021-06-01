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"Реал" объявил о назначении Анчелотти главным тренером

"Реал" объявил о назначении Анчелотти главным тренером Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти возглавил мадридский "Реал".
Футбол
1 июня 2021 г. 22:31
Реал объявил о назначении Анчелотти главным тренером
Карло Анчелотти

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти возглавил мадридский "Реал".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Хотел бы поблагодарить совет директоров, игроков и болельщиков "Эвертона" за огромную поддержку, которую все вы мне оказывали. Я полностью уважаю всех, кто связан с «Эвертоном», и надеюсь, что они смогут реализовать возможности, которые открываются перед ними. Хотя мне понравилось работать в "Эвертоне", мне представилась невероятная возможность. Считаю, что это правильный шаг для меня и моей семьи в настоящее время", - приводит слова Анчелотти пресс-служба "Эвертона".

Итальянский наставник уже работал "Реале" с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы побеждали в Лиге чемпионов, выигрывали клубный чемпионат мира, а также становились обладателями Кубка Испании и Суперкубка УЕФА.

27 мая "Реал" объявил об уходе с поста главного тренера Зинедина Зидана. Он возглавлял клуб с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника "королевского клуба" в 2019 году.

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid"in yeni baş məşqçisi Karlo Ançelotti oldu

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