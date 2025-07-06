О нас

"Реал" обновил 23-летний рекорд испанских клубов

"Реал" обновил 23-летний рекорд испанских клубов Мадридский "Реал", одержав победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 со счетом 3:2, обновил национальный рекорд по числу матчей в рамках одного сезона.
Футбол
6 июля 2025 г. 07:39
Реал обновил 23-летний рекорд испанских клубов

Мадридский "Реал", одержав победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 со счетом 3:2, обновил национальный рекорд по числу матчей в рамках одного сезона.

Об этом Report сообщает со ссылкой на One Football.

Согласно подсчетам издания, встреча стала 67-й для "Реала" в сезоне-2024/2025, что является лучшим показателем для испанских клубов в истории и будет улучшен, так как команда продолжает участвовать на КЧМ-2025 и встретится с ПСЖ в полуфинале турнира.

Ранее рекорд также принадлежал "сливочным". "Королевский клуб" провел в сезоне-2001/2002 66 матчей. Третье место также остается за мадридским грандом. В кампании-1999/2000 клуб провел 65 игр. Лучший результат в истории у "Атлетико" в сезоне-2009/2010 и "Барселоны" в розыгрыше-2011/2012 — по 64 матча.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi