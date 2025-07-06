"Реал" обновил 23-летний рекорд испанских клубов

Мадридский "Реал", одержав победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 со счетом 3:2, обновил национальный рекорд по числу матчей в рамках одного сезона.

Мадридский "Реал", одержав победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 со счетом 3:2, обновил национальный рекорд по числу матчей в рамках одного сезона.

Об этом Report сообщает со ссылкой на One Football.

Согласно подсчетам издания, встреча стала 67-й для "Реала" в сезоне-2024/2025, что является лучшим показателем для испанских клубов в истории и будет улучшен, так как команда продолжает участвовать на КЧМ-2025 и встретится с ПСЖ в полуфинале турнира.

Ранее рекорд также принадлежал "сливочным". "Королевский клуб" провел в сезоне-2001/2002 66 матчей. Третье место также остается за мадридским грандом. В кампании-1999/2000 клуб провел 65 игр. Лучший результат в истории у "Атлетико" в сезоне-2009/2010 и "Барселоны" в розыгрыше-2011/2012 — по 64 матча.