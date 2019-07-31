​"Реал" обыграл "Фенербахче" в матче за 3-е место Audi Cup

В матче за 3-е место предсезонного турнира Audi Cup мадридский «Реал» встречался с «Фенербахче».

Как передает Report, игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:3 в пользу испанского клуба.

Голами в составе мадридского «Реала» отметились защитник Хосе Игнасио Начо, а также нападающие Мариано и Карим Бензема, оформивший хет-трик в этой встрече. За «Фенербахче» забили полузащитники Набиль Дирар и Озан Туфан, а также форвард Гарри Родригес.

Таким образом, «Реал» занял итоговое 3-е место в турнире Audi Cup. В полуфинале соревнования мадридский клуб проиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 0:1, а «Фенербахче» потерпел поражение в матче с мюнхенской «Баварией» (1:6). Финальный матч «Тоттенхэм» — «Бавария» также состоится сегодня, 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

Ауди Кап. За 3-е место

"Реал Мадрид" - "Фенербахче" - 5:3

Голы: 0:1 – Родригес – 6, 1:1 – Бензема – 12, 2:1 – Бензема – 27, 2:2 – Дирар – 34, 3:2 – Бензема – 53, 3:3 – Туфан – 59, 4:3 – Начо – 62, 5:3 – Мариано – 79