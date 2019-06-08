"Реал" объявил о трансфере Эдена Азара - ОФИЦИАЛЬНО

Полузащитник «Челси» Эден Азар продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает пресс-служба «сливочных».

Как передает "Report", соглашение между «Королевским клубом» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов – до лета 2024 года. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование.

Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 100 млн.

В минувшем сезоне 28-летний хавбек провёл в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. В его активе также 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 8 встречах Лиги Европы, победителями которой стали футболисты «Челси».

Первые пять сезонов в профессиональном футболе Эден провёл во французском «Лилле», после чего, в 2012 году, перебрался в «Челси». Азар является капитаном сборной Бельгии, за которую провёл 100 матчей и забил 30 голов.