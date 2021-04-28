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"Реал" никогда не побеждал "Челси" в официальных матчах

"Реал" никогда не побеждал "Челси" в официальных матчах В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский "Реал" принимал лондонский "Челси"
Футбол
28 апреля 2021 г. 06:11
Реал никогда не побеждал Челси в официальных матчах

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский "Реал" принимал лондонский "Челси".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Альфредо Ди Стефано" в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Отмечается, что "сливочные" ещё никогда в истории не побеждали "Челси" в официальных матчах. Помимо ничьих в ЛЧ, "Королевский клуб" провёл с "аристократами" два матча в Кубке кубков в 1971 году: в первом матче была зафиксирована ничья (1:1), во второй встрече победу одержал "Челси" (2:1).

Также команды провели матч в Суперкубке Европы в 1998 году — англичане одержали победу с минимальным счетом (1:0).

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА "Челси" - "Реал" пройдёт 5 мая на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне (Англия).

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