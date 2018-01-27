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    "Реал" неожиданно разгромил "Валенсию" - ВИДЕО

    Реал победил Валенсию (4:1) и закрепился на четвертом месте в чемпионате Испании

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ «Реал» выиграл у «Валенсии» в матче 21-го тура испанской Примеры.

    Как передает Report, встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

    «Реал» с 38 очком в 20 матчах занимает четвертое место в таблице. «Валенсия» (40 баллов, 21 игра) — третья.

    Испания - Примера. 21-й тур

    Валенсия – Реал - 1:4

    Голы: 0:1 – Роналду – 16 (пен), 0:2 – Роналду – 38 (пен), 1:2 – Лоренсо – 58, 1:3 – Марсело – 84, 1:4 – Кроос – 89

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