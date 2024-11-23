"Реал" нашел замену Модричу

Руководители мадридского "Реала" нашли замену опытному хорватскому полузащитнику Луке Модричу в миланском "Интере".

Руководители мадридского "Реала" нашли замену опытному хорватскому полузащитнику Луке Модричу в миланском "Интере".

Как сообщает Report cо ссылкой на El Gol Digital, "королевский клуб" заинтересован в подписании итальянского полузащитника "Интера" Николо Бареллы.

Миланский клуб хочет выручить с продажи одного из своих лидеров не меньше 80 миллионов евро. Президент "Реала" Флорентино Перес надеется договориться с миланцами на сумму в 60 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Барелла провел 13 игр в составе "Интера" и забил 1 гол.