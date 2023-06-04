"Реал" нашел замену Бензема

Мадридский "Реал" в предстоящее летнее трансферное окно намерен приобрести двух футболистов атакующего плана.

Мадридский "Реал" в предстоящее летнее трансферное окно намерен приобрести двух футболистов атакующего плана.

Как передает Report, по информации испанского издания As, руководство "сливочных" хочет видеть у себя в команде форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна и нападающего "Челси" Кая Хаверца.

Оба кандидата рассматриваются в качестве замены французу Кариму Бензема, который покинет "Реал" по окончании сезона.

Немецкий футболист привлекает мадридскую команду невысокой стоимостью и молодым возрастом, в то время как Кейн является кандидатурой главного тренера Карло Анчелотти, который считает, что англичанин сможет справиться с давлением и будет соответствовать высоким стандартам клуба.

Напомним, что в сезоне-2022/23 мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА, выиграл клубный чемпионат мира и Кубок Испании.