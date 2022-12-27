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"Реал" намерен в 2024 году подписать Альфонсо Дэвиса

"Реал" намерен в 2024 году подписать Альфонсо Дэвиса Мадридский "Реал" летом 2024 года намерен усилить левый фланг обороны футболистом мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвисом.
Футбол
27 декабря 2022 г. 19:20
Реал намерен в 2024 году подписать Альфонсо Дэвиса

Мадридский "Реал" летом 2024 года намерен усилить левый фланг обороны футболистом мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвисом.

Как сообщает Report со ссылкой на AS, соглашение между Дэвисом и "Баварией" истекает летом 2025 года.

"Реал" хочет подписать его за год до истечения контракта, добившись снижения цены, по аналогии с подписанием хавбека мюнхенской команды Тони Крооса летом 2014 года.

Альфонсо Дэвис выступает за "Баварию" с 2018 года. В 24 матчах текущей кампании за клуб и сборную он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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