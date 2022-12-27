"Реал" намерен в 2024 году подписать Альфонсо Дэвиса

Мадридский "Реал" летом 2024 года намерен усилить левый фланг обороны футболистом мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвисом.

Мадридский "Реал" летом 2024 года намерен усилить левый фланг обороны футболистом мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвисом.

Как сообщает Report со ссылкой на AS, соглашение между Дэвисом и "Баварией" истекает летом 2025 года.

"Реал" хочет подписать его за год до истечения контракта, добившись снижения цены, по аналогии с подписанием хавбека мюнхенской команды Тони Крооса летом 2014 года.

Альфонсо Дэвис выступает за "Баварию" с 2018 года. В 24 матчах текущей кампании за клуб и сборную он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.