"Реал" намерен в 2024 году подписать Альфонсо Дэвиса

Мадридский "Реал" летом 2024 года намерен усилить левый фланг обороны футболистом мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвисом.
Как сообщает Report со ссылкой на AS, соглашение между Дэвисом и "Баварией" истекает летом 2025 года.
"Реал" хочет подписать его за год до истечения контракта, добившись снижения цены, по аналогии с подписанием хавбека мюнхенской команды Тони Крооса летом 2014 года.
Альфонсо Дэвис выступает за "Баварию" с 2018 года. В 24 матчах текущей кампании за клуб и сборную он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.