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    "Реал" может заплатить 60 млн за голкипера "Ромы" Алисона

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Мадридский «Реал» готов заплатить € 60 млн за голкипера «Ромы» Алисона Бекера.

    Как передает Report, об этом сообщает Corriere dello Sport.

    По информации издания, "сливочные" планируют заключить с 25-летним бразильским футболистом контракт, который будет рассчитан на пять лет. При этом "Реал" готов увеличить Алисону нынешнюю зарплату в два раза.

    В текущем сезоне итальянской Серии А Алисон принял участие в 29 матчах и пропустил 23 гола. 

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