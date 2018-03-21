"Реал" может заплатить 60 млн за голкипера "Ромы" Алисона

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Мадридский «Реал» готов заплатить € 60 млн за голкипера «Ромы» Алисона Бекера.

Как передает Report, об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, "сливочные" планируют заключить с 25-летним бразильским футболистом контракт, который будет рассчитан на пять лет. При этом "Реал" готов увеличить Алисону нынешнюю зарплату в два раза.

В текущем сезоне итальянской Серии А Алисон принял участие в 29 матчах и пропустил 23 гола.