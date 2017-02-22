"Реал" может продать Хамеса Родригеса и Иско "Ювентусу" ради трансфера Пьянича

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Мадридский «Реал» планирует усилиться игроком «Ювентуса» Миралемом Пьяничем.

Как передает Report, об этом сообщают европейские СМИ.

Как известно, переговоры с итальянской командой «сливочные» начнут в ближайшие дни. Ради перехода полузащитника королевский клуб готов отдать туринцам Иско и Хамеса Родригеса. Оба футболиста должны быть выставлены на трансфер этим летом.

В текущем сезоне босниец сыграл 19 матчей за «бьянконери». В этих встречах Пьянич забил пять голов.