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    "Реал" может продать Хамеса Родригеса и Иско "Ювентусу" ради трансфера Пьянича

    Переговоры с итальянской командой «сливочные» начнут в ближайшие дни

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Мадридский «Реал» планирует усилиться игроком «Ювентуса» Миралемом Пьяничем.

    Как передает Report, об этом сообщают европейские СМИ.

    Как известно, переговоры с итальянской командой «сливочные» начнут в ближайшие дни. Ради перехода полузащитника королевский клуб готов отдать туринцам Иско и Хамеса Родригеса. Оба футболиста должны быть выставлены на трансфер этим летом.

    В текущем сезоне босниец сыграл 19 матчей за «бьянконери». В этих встречах Пьянич забил пять голов.

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