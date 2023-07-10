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"Реал" может продать два игрока ради покупки Мбаппе

"Реал" может продать два игрока ради покупки Мбаппе "Реал" может продать два игрока этим летом, чтобы приобрести форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.
Футбол
10 июля 2023 г. 01:58
Реал может продать два игрока ради покупки Мбаппе

"Реал" может продать два игрока этим летом, чтобы приобрести форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Как передает Report со ссылкой на Daily Express, мадридский клуб может расстаться с Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде. Средства, вырученные с продаж этих игроков, "Реал" собирается на переход Мбаппе.

В середине июня Мбаппе дал интервью, в котором заявил, что вопрос о неудачах парижан в Лиге чемпионов нужно адресовать не ему, а руководству команды. Несколько игроков команды остались недовольны его высказываниями, назвав их оскорблениями клуба.

Президент столичного клуба счел эти слова шокирующими и расценил как неуважение ко всем действующим игрокам. Он даже задумался, почему игрок, который говорит это, не покидает команду прямо сейчас.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ, действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В этом году разговоры о переходе Мбаппе в "Реал" возобновились.

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Версия на азербайджанском языке “Real Madrid” Mbappeni almaq üçün iki futbolçunu sata bilər

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