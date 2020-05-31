"Реал" может остаться без летних трансферов

Кризис в футболе, возникший из-за пандемии коронавирусной инфекции, может серьёзно отразиться на мадридском "Реале". Не исключено, что клуб не совершит ни одной покупки в летнее трансферное окно из-за финансовых трудностей.

Как передает Report со ссылкой на Marca, трансферы могут состояться лишь в том случае, если клуб сможет продать большое количество своих игроков. Однако этот вариант маловероятен, поскольку немногие клубы сейчас готовы тратиться на игроков с такой высокой зарплатой, как в "Реале".

После 27 туров чемпионата Испании "Реал" занимает второе место, набрав 56 очков. От лидирующей "Барселоны" команда отстаёт на 2 очка.

На данный момент сезон в чемпионате Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.