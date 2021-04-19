"Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" могут быть исключены из Лиги Чемпионов

Мадридский "Реал", "Манчестер Сити" и лондонский "Челси" отстранят от участия в полуфиналах Лиги чемпионов сезона-2020/2021

Мадридский "Реал", "Манчестер Сити" и лондонский "Челси" отстранят от участия в полуфиналах Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Как передает Report, об этом DR заявил член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йеспер Меллер.

Меллер заявил, что УЕФА лишит клубы участия в турнире 23 апреля. В этот день пройдет внеочередное заседание исполкома организации. По мнению члена исполкома, тогда же решится дальнейшая судьба проведения Лиги чемпионов в этом сезоне.

Решение УЕФА связано с созданием Суперлиги, о котором было объявлено ранее 19 апреля. Организаторами выступили 12 топ-клубов Европы, среди которых "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси". УЕФА, а также Международная федерация футбола (ФИФА) выступили против инициативы, пообещав наложить санкции на команды.

Полуфинальные матчи Лиги чемпионов между "Реалом" и "Челси", а также ПСЖ и "Манчестер Сити" должны пройти 27 апреля и 4 мая. Финал турнира должен состояться 29 мая в Стамбуле.