"Реал Мадрид" заключил контракт с 16-летним футболистом

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Футболист норвежской команды "Стремгодсет" Мартин Эдегор перешел в испанский клуб "Реал Мадрид". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "королевского клуба", 16-летний полузащитник подписал официальный контракт после прохождения медосмотра.

Ранее он выступал во второй команде под руководством Зинедина Зина. Отмечается, что этот трансфер принесет футболисту годовой доход в 2,25 млн. евро, а "Стремгодсет" 3 млн. евро. Мартином Эдегором интересовались также клубы "Ливерпуль" (Великобритания), "Бавария" (Германия) и "Аякс" (Голландия).

Отметим, что Мартин Эдегор в 15 лет дебютировал на чемпионате Норвегии, а в 16 лет - в национальной сборной. Он является самым юным футболистом, выступавшим на отборочном этапе чемпионата Европы. Норвежская сборная получила место на отборочном этапе "Евро-2016" в одной группе с азербайджанской национальной командой.