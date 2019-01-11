 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Реал Мадрид" вовлек в состав клуба 17-летнего футболиста

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Испанский "Реал Мадрид" вовлек в состав клуба нового футболиста. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Marca, заключен контракт с защитником "Малаги" Хосе Лопесом Мартинесом. 

    Детали соглашения пока не разглашаются. 

    17-летний футболист способен выступать в центре и на левом фланге обороны. Отмечается, что интересы защитника представляет агент Пере Гвардиола, брат главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

    Мартинес уже успел посетить матч "Реала" с "Леганесом" в Кубке Испании, завершившийся победой первых со счётом 3:0. 

    Отметим, что Хосе Лопес Мартинес также защищает честь сборной Испании U17. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi