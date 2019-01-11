"Реал Мадрид" вовлек в состав клуба 17-летнего футболиста

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Испанский "Реал Мадрид" вовлек в состав клуба нового футболиста.
Как сообщает Report со ссылкой на Marca, заключен контракт с защитником "Малаги" Хосе Лопесом Мартинесом.
Детали соглашения пока не разглашаются.
17-летний футболист способен выступать в центре и на левом фланге обороны. Отмечается, что интересы защитника представляет агент Пере Гвардиола, брат главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Мартинес уже успел посетить матч "Реала" с "Леганесом" в Кубке Испании, завершившийся победой первых со счётом 3:0.
Отметим, что Хосе Лопес Мартинес также защищает честь сборной Испании U17.
Təbriz QuliyevАвтор новости