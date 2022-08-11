"Реал Мадрид" в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА

"Реал Мадрид" в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА

Испанский футбольный клуб "Реал" со счетом 2:0 обыграл германский "Айнтрахт" в матче за Суперкубок УЕФА.

Как передает Report, встреча прошла на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

В составе победителей голы забили Давид Алаба (37-я минута) и Карим Бензема (65). Для Бензема этот гол стал 324-м в составе "Реала", французский нападающий обошел по этому показателю испанца Рауля и вышел на второе место, лучшим бомбардиром мадридской команды является португалец Криштиану Роналду (450 голов), выступавший за "Реал" с 2009 по 2018 год. Рауль играл за команду в 1994-2010 годах.

В матче за Суперкубок УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона. "Реал" в мае в 11-й раз стал победителем Лиги чемпионов, обыграв английский "Ливерпуль" (1:0), "Айнтрахт" в финале Лиги Европы был сильнее шотландского "Глазго" (5:4 по пенальти, основное время - 1:1). "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА в пятый раз, ранее испанский клуб выигрывал трофей в 2002, 2014, 2016 и 2017 годах. По числу побед в Суперкубке УЕФА "Реал" делит первое место с испанской "Барселоной" и итальянским "Миланом".

"Реал" и "Айнтрахт" встретились во второй раз в истории. Ранее клубы играли в финале Кубка европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов) в 1960 году, встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу "Реала".

На игре впервые применялась полуавтоматическая система определения офсайда, данная система будет применяться в матчах группового этапа Лиги чемпионов и чемпионата мира 2022 года в Катаре.