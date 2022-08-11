О нас

"Реал Мадрид" в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА

"Реал Мадрид" в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА "Реал Мадрид" в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА
Футбол
11 августа 2022 г. 01:06
Реал Мадрид в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА

Испанский футбольный клуб "Реал" со счетом 2:0 обыграл германский "Айнтрахт" в матче за Суперкубок УЕФА.

Как передает Report, встреча прошла на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

В составе победителей голы забили Давид Алаба (37-я минута) и Карим Бензема (65). Для Бензема этот гол стал 324-м в составе "Реала", французский нападающий обошел по этому показателю испанца Рауля и вышел на второе место, лучшим бомбардиром мадридской команды является португалец Криштиану Роналду (450 голов), выступавший за "Реал" с 2009 по 2018 год. Рауль играл за команду в 1994-2010 годах.

В матче за Суперкубок УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона. "Реал" в мае в 11-й раз стал победителем Лиги чемпионов, обыграв английский "Ливерпуль" (1:0), "Айнтрахт" в финале Лиги Европы был сильнее шотландского "Глазго" (5:4 по пенальти, основное время - 1:1). "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА в пятый раз, ранее испанский клуб выигрывал трофей в 2002, 2014, 2016 и 2017 годах. По числу побед в Суперкубке УЕФА "Реал" делит первое место с испанской "Барселоной" и итальянским "Миланом".

"Реал" и "Айнтрахт" встретились во второй раз в истории. Ранее клубы играли в финале Кубка европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов) в 1960 году, встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу "Реала".

На игре впервые применялась полуавтоматическая система определения офсайда, данная система будет применяться в матчах группового этапа Лиги чемпионов и чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Видео"Real Madrid" 5-ci dəfə UEFA Super Kubokunun qalibi olub

Другие новости из категории

Ренат Дадашов забил очередной гол в составе швейцарского клуба
Ренат Дадашов забил очередной гол в составе швейцарского клуба
10 августа 2022 г. 22:06
Нефтчи вышел на последнюю тренировку перед игрой с Рапидом
Фото"Нефтчи" вышел на последнюю тренировку перед игрой с "Рапидом"
10 августа 2022 г. 21:48
Легионер Нефтчи: Нас ждет сложная игра
Легионер "Нефтчи": Нас ждет сложная игра
10 августа 2022 г. 21:36
Лауренциу Регекампф: В Австрию приехали за победой
Лауренциу Регекампф: В Австрию приехали за победой
10 августа 2022 г. 21:24
Габала осуществила трансфер воспитанника киевского Динамо
"Габала" осуществила трансфер воспитанника киевского "Динамо"
10 августа 2022 г. 18:36
Исламиада: Сборной Азербайджана присудили победу
Исламиада: Сборной Азербайджана присудили победу
10 августа 2022 г. 12:12
Игру Карабаха в Премьер-лиге Азербайджана не отложат
Игру "Карабаха" в Премьер-лиге Азербайджана не отложат
10 августа 2022 г. 10:36
Фламенго стал первым полуфиналистом Кубка Либертадорес
"Фламенго" стал первым полуфиналистом Кубка Либертадорес
10 августа 2022 г. 08:35
Реал и Айнтрахт в среду встретятся в матче за Суперкубок УЕФА
"Реал" и "Айнтрахт" в среду встретятся в матче за Суперкубок УЕФА
10 августа 2022 г. 08:06
Карабах вернулся на родину
"Карабах" вернулся на родину
10 августа 2022 г. 06:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi