"Реал Мадрид" установил рекорд в Лиге чемпионов

Это означает рекорд турнира

Испанский клуб "Реал Мадрид" установил новый рекорд в Лиге чемпионов.

Как передает Report, в 6-м туре Лиги чемпионов столичный представитель обыграл мёнхенгладбахскую "Боруссию" со счётом 2:0 и занял первое место в квартете B.

Таким образом, "Реал" оформил рекордный 29-й выход из группы в ЛЧ (включая вторые групповые этапы, проводившиеся с 1999 по 2003 годы).

Это означает рекорд турнира. Из группы Лиги чемпионов "Реал" вышел с 10 очками на первом месте.

В матче против "Боруссии" нападающий мадридского клуба Карим Бензема забил 50-й гол в групповом этапе Лиги чемпионов и догнал рекордсменов по этому показателю Лионеля Месси и Криштиану Роналду.