О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Реал Мадрид" установил рекорд в Лиге чемпионов

"Реал Мадрид" установил рекорд в Лиге чемпионов Это означает рекорд турнира
Футбол
10 декабря 2020 г. 09:52
Реал Мадрид установил рекорд в Лиге чемпионов

Испанский клуб "Реал Мадрид" установил новый рекорд в Лиге чемпионов.

Как передает Report, в 6-м туре Лиги чемпионов столичный представитель обыграл мёнхенгладбахскую "Боруссию" со счётом 2:0 и занял первое место в квартете B.

Таким образом, "Реал" оформил рекордный 29-й выход из группы в ЛЧ (включая вторые групповые этапы, проводившиеся с 1999 по 2003 годы).

Это означает рекорд турнира. Из группы Лиги чемпионов "Реал" вышел с 10 очками на первом месте.

В матче против "Боруссии" нападающий мадридского клуба Карим Бензема забил 50-й гол в групповом этапе Лиги чемпионов и догнал рекордсменов по этому показателю Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Real Madrid" Çempionlar Liqasında rekorda imza atdı

Новости партнеров

Самое читаемое

Министр образования обратился к родителям 
Министр образования обратился к родителям 
5 декабря 2020 г. 18:03
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
5 декабря 2020 г. 15:51
Знаменитые учителя Карабаха - Джаббар бек Велибеков 
"Знаменитые учителя Карабаха" - Джаббар бек Велибеков 
3 декабря 2020 г. 12:42
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
3 декабря 2020 г. 23:22
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: Азеригаз приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: "Азеригаз" приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
4 декабря 2020 г. 11:27
Поддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
ФотоПоддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
7 декабря 2020 г. 14:22
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Новое предложение Азербайджана: региональное сотрудничество вместо конфликта
Новое предложение Азербайджана: региональное сотрудничество вместо конфликта
3 декабря 2020 г. 11:04
Русский азербайджанец из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
"Русский азербайджанец" из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
7 декабря 2020 г. 14:32
Названа дата парада Победы
Названа дата парада Победы
5 декабря 2020 г. 18:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi