"Реал Мадрид" установил новый рекорд

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Мадридский "Реал" установил рекорд результативности среди клубов, выступающих в пяти ведущих чемпионатах Европы, забив голы в 70 матчах подряд.

Как сообщает Report, рекордным стал гол полузащитника Марко Асенсио на десятой минуте игры с "Валенсией" в рамках Чемпионата Испании. Встреча закончилась с результатом 2:2.

Отметим, что команда "Реал Мадрид" в последний раз 26 апреля 2016 года в полуфинальном матче Лиги Чемпионов с английским "Манчестер Сити" покинула поле без забитого гола. Эта встреча завершилась нулевой ничьей.