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"Реал Мадрид" расстался с Зиданом

"Реал Мадрид" расстался с Зиданом Такое решение было принято из-за нежелания французского специалиста продлевать истекающий контракт
Футбол
27 мая 2021 г. 14:57
Реал Мадрид расстался с Зиданом
Зинедин Зидан

Испания рассталась с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт королевского клуба.

Такое решение было принято из-за нежелания французского специалиста продлевать истекающий контракт.

Зинедин Зидан возглавлял "Реал Мадрид" с 2019 года. Ранее - в 2016-2018-гг. он также был у руля мадридской команды. Под руководством опытного специалиста клуб 3 раза выигрывал Лигу чемпионов и 2 раза становился чемпионом Испании. Сезон 2020/2021 команда завершила с серебряной медалью.

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