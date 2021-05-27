"Реал Мадрид" расстался с Зиданом

Такое решение было принято из-за нежелания французского специалиста продлевать истекающий контракт

Испания рассталась с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт королевского клуба.

Такое решение было принято из-за нежелания французского специалиста продлевать истекающий контракт.

Зинедин Зидан возглавлял "Реал Мадрид" с 2019 года. Ранее - в 2016-2018-гг. он также был у руля мадридской команды. Под руководством опытного специалиста клуб 3 раза выигрывал Лигу чемпионов и 2 раза становился чемпионом Испании. Сезон 2020/2021 команда завершила с серебряной медалью.