«Реал Мадрид» повторил рекорд Зидана

Мадридский «Реал» продлил свою беспроигрышную серию — команда не уступает на протяжении 16 матчей в чемпионате Испании.

Мадридский «Реал» продлил свою беспроигрышную серию — команда не уступает на протяжении 16 матчей в чемпионате Испании.

Как сообщает Report, 13 мая в матче 36-го тура Ла Лиги «сливочные» с крупным счетом одолели «Гранаду» — 4:1. Голы забили Модрич (17-я минута), Родриго (45+1 мин), Одриосола (75) и Бензема (76). За хозяев на 71-й минуте отличился Хорхе Молина.

Таким образом, в активе «Реала» в рамках Ла Лиги 11 побед и шесть встреч, которые завершились ничьей.

Напомним, что эта серия стала повторением самой продолжительной, которая была установлена при главном тренере Зинедине Зидане, — впервые такой результат был продемонстрирован в сезоне-2016/17.

Отметим, что «Реал» продолжает бороться за чемпионство в Испании. Команда Зинедина Зидана идет на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 78 баллов.

В следующем матче "Реал" 16 мая в гостях сыграет с "Атлетиком" из Бильбао, а "Гранада" в тот же день в гостях сыграет против "Алавеса".