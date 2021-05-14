«Реал Мадрид» повторил рекорд Зидана

Мадридский «Реал» продлил свою беспроигрышную серию — команда не уступает на протяжении 16 матчей в чемпионате Испании.
Таким образом, в активе «Реала» в рамках Ла Лиги 11 побед и шесть встреч, которые завершились ничьей.
Напомним, что эта серия стала повторением самой продолжительной, которая была установлена при главном тренере Зинедине Зидане, — впервые такой результат был продемонстрирован в сезоне-2016/17.
Отметим, что «Реал» продолжает бороться за чемпионство в Испании. Команда Зинедина Зидана идет на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 78 баллов.
В следующем матче "Реал" 16 мая в гостях сыграет с "Атлетиком" из Бильбао, а "Гранада" в тот же день в гостях сыграет против "Алавеса".