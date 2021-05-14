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«Реал Мадрид» повторил рекорд Зидана

«Реал Мадрид» повторил рекорд Зидана Мадридский «Реал» продлил свою беспроигрышную серию — команда не уступает на протяжении 16 матчей в чемпионате Испании.
Футбол
14 мая 2021 г. 05:01
«Реал Мадрид» повторил рекорд Зидана
Карим Бензема

Мадридский «Реал» продлил свою беспроигрышную серию — команда не уступает на протяжении 16 матчей в чемпионате Испании.

Как сообщает Report, 13 мая в матче 36-го тура Ла Лиги «сливочные» с крупным счетом одолели «Гранаду» — 4:1. Голы забили Модрич (17-я минута), Родриго (45+1 мин), Одриосола (75) и Бензема (76). За хозяев на 71-й минуте отличился Хорхе Молина.

Таким образом, в активе «Реала» в рамках Ла Лиги 11 побед и шесть встреч, которые завершились ничьей.

Напомним, что эта серия стала повторением самой продолжительной, которая была установлена при главном тренере Зинедине Зидане, — впервые такой результат был продемонстрирован в сезоне-2016/17.

Отметим, что «Реал» продолжает бороться за чемпионство в Испании. Команда Зинедина Зидана идет на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 78 баллов.

В следующем матче "Реал" 16 мая в гостях сыграет с "Атлетиком" из Бильбао, а "Гранада" в тот же день в гостях сыграет против "Алавеса".

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