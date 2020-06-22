"Реал Мадрид" победил на выезде и вышел на первое место в Ла Лиге

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе "Реала" отличились Серхио Рамос (50-я минута, с пенальти), который через десять минут был заменен из-за повреждения, и Карим Бензема (70), у хозяев мяч забил Микель Мерино (83).

Отметим,что Рамос забил 68-й гол в чемпионатах Испании и вышел на первое место среди защитников-бомбардиров турнира, опередив Рональда Кумана, выступавшего за "Барселону".

"Реал" одержал третью победу в чемпионате подряд, в турнирной таблице клуб вышел на первое место, набрав 65 очков, "Барселона" с тем же количеством очков идет на втором месте, уступая по дополнительному показателю (личные встречи). "Реал Сосьедад" не может выиграть третий матч подряд (два поражения и одна ничья), команда занимает шестую строчку, имея в активе 47 очков.